Contro il guardrail in autostrada: donna soccorsa all'uscita di Monte Olimpino

Incidente in autostrada a Como in corriposndenza della rampa d'uscita di Monte Olimpino. Una donna di 34 anni ha perso il controllo della sua auto ed è andata a sbattere contro il guard-rail. La donna è rimasta ferita in modo non grave ma è stata comunque trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia a causa delle ferite e delle lesioni riportate nel sinistro. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che si è adoperata per pulire il manto stradale dagli sversamenti di liquidi idraulici fuoriusciti dalla vettura danneggiata.