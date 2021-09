Incidente sulla A9, scontro tra due auto: tre feriti

Lo scontro tra due auto sulla A9, direzione sud all'altezza di Lomazzo (bivio Pedemontana) è avvenuto oggi, 2 settembre intorno alle 17. Tre i feriti: una ragazza di vent'anni, una donna di 57 e un uomo di 62 anni. Nessuno sembrerebbe in pericolo di vita. Sono giunti sul posto, oltre a due ambulanze e un'automedica, i vigili del fuoco di Como. Potrebbero esserci ripercussioni sul traffico in quanto l'autostrada è rimasta bloccata in direzione sud per consentire i soccorsi.