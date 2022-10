Autostrada A9, incidente in galleria a Monte Olimpino, coinvolta una moto: code in direzione Milano

È accaduto intorno alle 16.40 sull'autostrada A9 in direzione Milano e all'altezza di Monte Olimpino. Per motivi e con dinamiche ancora da stabilire un 45enne alla guida della sua moto è caduto ed è stato sbalzato a diversi metri dal veicolo. L'incidente è stato segnalato come codice rosso da Areu (Agenzia Regionale Emergenze Urgenze) ma l'uomo non sembrerebbe in pericolo di vita. Sul posto automedica e Croce Rossa e l'elisoccorso è decollato da Como Villa Guardia. Possibili rallentamenti dal punto dell'impatto verso Milano. Si attendono aggiornamenti.