Incidente in autostrada a Lomazzo: soccorse tre persone

Un incidente avvenuto poco prima delle ore 17 del 2 maggio 2023 ha causato disagi sull'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione di Milano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone e due vetture. Tre le persone soccorse (due donne e un uomo) ma nessuno sembra sia rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti due ambulanze della Croce Rossa di Cermenate e della Croce Azzurra di Cadorago, un'automedica e i vigili del fuoco che hanno aiutato i soccorritori e messo in sicurezza il tratto di carreggiata autostradale interessata dall'incidente.