Tragico incidente a Malnate, violento scontro tra due auto: morto 57enne di Solbiate con Cagno

È stato estratto dalle lamiere senza vita il 57enne di Solbiate con Cagno, vittima nell'incidente di ieri, 26 maggio. Lo scontro violentissimo tra due auto è avvenuto sulla strada che collega Malnate, in provincia di Varese, con Solbiate con Cagno nel Comasco. Ed è proprio a Solbiate che viveva Gianfranco Larghi, volontario della Croce Rossa.

Nella tragedia sono rimaste ferite altre due persone un ragazzo di 23 e uno di 32 anni, trasportati in codice giallo uno con l'elisoccorso al Sant'Anna di Como, l'altro all'Ospedale Circolo di Varese con l'ambulanza. Non sembrerebbero in pericolo di vita. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 18 di ieri e si devono ancora ricostruire le dinamiche, anche se sembrerebbe si sia trattato di uno scontro frontale in via 1° maggio, il tratto di strada che viene anche chiamato la “Birlinghina” .