Incidente all'alba in Valassina: ferito un ragazzo di 14 anni

Un grave incidente si è verificato questa mattina (domenica 24 luglio 2022) alle 5,45 lungo la superstrada Valassina (Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga) , in direzione nord verso i Laghi, nel tratto compreso tra Carate Brianza e Verano Brianza. Tre uomini sono rimasti feriti nello scontro tra due auto, tra cui un ragazzino di 14 anni. Sul posto sono arrivate due ambulanze, l'automedica, i vigili del fuoco di Monza e gli agenti della polizia stradale di Milano per i rilievi di rito. I tre feriti sono stati trasportati negli ospedali di Desio e Monza in codice giallo.