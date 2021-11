Grandate, scontro tra due auto in via Pusterla: 5 feriti

Erano circa le 23 di ieri 6 novembre quando a Grandate in via Pusterla si sono scontrate due auto. Cinque i feriti: tre uomini di 51, 21 e 64 anni e due donne di 50 e 55 anni. Sul posto sono arrivati prontamente i vigili del fuoco e due ambulanze mandate dal 118.

Segnalato inizialmente come codice giallo in seguito ai primi controlli sui feriti nessuno sembrerebbe in pericolo di vita, ma sono stati portati per i dovuti controlli al Sant'Anna.