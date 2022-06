Incidente a Gera Lario: 4 feriti in un frontale tra auto

Incidente a Gera Lario nella mattina del 21 giugno 2022, poco prima delle ore 8. Due auto si sono scontrate in modo pressoché frontale. A bordo c'erano una coppia di settantenni e due ragazze di 21 anni. la dinamica dell'incidente deve essere ancora determinata dai carabinieri intervenuti sul posto, ma secondo quanto riportato da SondrioToday una Ford Fiesta nera avrebbe invaso la corsia opposta con il guidatore dell'altra auto che non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto.

L'incidente è sembrato inizialmente molto grave e si è temuto il peggio per i quattro occupanti delle due vetture, ma le loro condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto temuto in un primo momento. I feriti sono stati comunque trasportati tutti in ospedale in codice giallo uno al Sant'Anna di Como in elicottero, due a Lecco in ambulanza e uno a Gravedona, sempre in ambulanza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Como.