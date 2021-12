Figino, auto ribaltata in via Meroni: estratta dalle lamiere una donna di 32 anni

Un'auto, per motivi e dinamiche ancora da stabilire si è ribaltata intorno alle 12.30 a Figino Serenza in via Don Luigi Meroni. Sono dovuti intervenire sul posto i vigili del Fuoco del distaccamento di Cantu' per estrarre dalle lamiere una donna di 32 anni rimasta incastrata nella vettura. Giunta sul posto anche un'ambulanza mandata dal 118. Le condizioni della donna nonostante la brutta botta non sembrano comunque gravi. Non risultano altri feriti.