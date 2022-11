Como incidente in via Napoleona: tampona un camion e resta incastrato nell'auto. Un ferito grave

Brutto incidente oggi pomeriggio 17 novembre in via Napoleona a Como poco prima delle 15. Un'auto ha tamponato un camion ed è rimasta incastrata, in parte "schiacciata", sotto il mezzo pesante. L'uomo alla guida della Lancia, come si vede anche dalle immagini, è stato estratto dalle lamiere di vigili del fuoco che hanno tagliato il tetto dell'auto. Il 57enne ha riportato ferite gravi e l'incidente era segnalato su Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) come codice rosso ma, stando alle prime informazioni ricevute, non sarebbe in pericolo di vita.

Possibile caos traffico in zona: la Napoleona, come riportato anche sul sito della polizia locale di Como, è stata chiusa dalle 14.45 fino alle 16.20. È quindi possibile che il traffico generato si stia ancora decongestionando. Sul posto oltre ai vigili de fuoco e agli agenti della Locale anche un'ambulanza della Croce Azzurra e l'auto medica.