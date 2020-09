Como, auto in fiamme in via Clemente XIII

È accaduto stamattina, 18 settembre, durante le prime ore del giorno. A Como, in via Clemente XIII sono interventui i vigili del fuoco a causa di un'automobile in fiamme. Il fuoco si stava dilagando molto velocemnete anche se non sono chiari imotivi per cui il veicolo ha preso fuoco. Non si segnalano, al momento, feriti o persone coinvolte.

