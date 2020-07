Via per Cernobbio: incidente tra auto e moto sul lungolago

Questa mattina, 19 luglio, un incidente stradale sulla via per Cernobbio ha coinvolto un'auto e una moto. Un 38enne è rimasto ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza e da un'auto medica. Per ora non si hanno notizie circa le sue condizioni.

Sul posto la polizia locale per i rilievi. Inevitabili forti disagi al traffico della domenica sul lungolago.