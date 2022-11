Como piazza Vittoria, incidente tra auto e scooter: 22enne riverso a terra

Scontro tra auto e scooter oggi 5 novembre in centro a Como, in prossimità di Piazza Vittoria. Non si conoscono ancora le dinamiche del sinistro ma sulla piattaforma di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) era segnalato come codice rosso anche se poi, dopo l'arrivo e la visita dei soccorritori (un'ambulanza della Croce Rossa e un'auto medica) il ragazzo non sembrerebbe in pericolo di vita. È stato portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto anche la polizia locale per i dovuti accertamenti.