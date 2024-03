Como, grave incidente con auto ribaltata: due feriti al Sant'Anna

Terribile scontro tra due auto ieri pomeriggio intorno alle 17.20 a Como in via per Cernobbio. I soccorsi del 118 sono scattati in codice rosso: sul posto due ambulanze, auto medica, vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio per le operazioni di messa in sicurezza. Presente anche la polizia Locale per i rilievi. Dopo l'impatto uno dei due veicoli si è ribaltato.

Feriti un uomo di 31 anni e una donna di 50, dopo le prime cure sul posto da parte dei soccorritori, sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna in codice giallo. Non si conoscono ancora le dinamiche del sinistro.