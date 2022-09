Como, incidente sulla Napoleona: coinvolte tre auto, 5 i feriti

Scontro tra due auto ieri sera, 29 settembre, intorno alle 21.15 in via Napoleona a Como. Tre autovetture coinvolte e cinque le persone ferite, fortunatamente in maniera lieve. Si tratta di 5 ragazzi: due di 19 anni, gli altri di 18, 20 e 26 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, un'ambulanza della Croce Azzurra e una della Croce Rossa. Sarà compito delle forze dell'ordine ricostruire le dinamiche dell'incidente. I giovani sono stati portati all'ospedale di Cantù per accertamenti.