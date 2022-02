Como, via Napoleona: auto sfonda il guardrail e si schianta contro un muro. Feriti 3 ventenni

Era da poco passata la mezzanotte del 12 febbraio quando a Como in via Napoleona all'altezza del civico 40 un'auto si è schiantata contro il guardrail. L'incidente data la potenza dell'urto è stato segnalato come codice rosso e sul posto sono intervenute subito tre ambulanze del 118, gli agenti della Questura e i vigili del Fuoco per liberare la strada e le persone all'interno dell'auto. Feriti due ragazzi di 22 e uno di 24 anni. Uno di loro è stato portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna, gli altri due meno gravi in codice verde uno a San Fermo della Battaglia, l'altro a Cantu'. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente. Al momento non si segnalano altri veicoli coinvolti e si attende la ricostruzione ufficiale del sinistro.