Como, incidente in via Bixio: tra i feriti anche un bambino di 6 anni

Erano circa le 16.45 di oggi, 1° novembre quando in via Bixio a Como si sono scontrate due auto. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico numero 11 e sono rimaste coinvolte e ferite 4 persone: due uomini di 37 e 51 anni, una donna di 47 e un bambino di soli 6 anni. Sono ancora da chiarire le dinamiche del violentissimo scontro. Sul posto sono arrivate tempestivamente due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como. Intrevenuti anche i vigili del fuoco di Como e i carabinieri che ricostruiranno la dinamica dell'urto ancora sconosciuta. Nessuno dei feriti sembrerebbe in pericolo di vita. In aggiornamento.