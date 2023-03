Grave incidente in viale Varese: moto travolge disabile in carrozzina elettrica. Caos traffico

L'incidente a Como in viale Varese è accaduto poco fa, intorno alle 16 di oggi 13 marzo. Secondo le primissime informazioni ad essere coinvolti una moto e una carrozzina elettrica che si sarebbero scontrate con dinamiche ancora da stabilire. Sul posto oltre ai vigili, i soccorsi del 118 in codice rosso, massima gravità. I soccorritori arrivati con tre ambulanze e un'auto medica stanno valutando la gravità delle 2 persone ferite. Possibili ripercussioni anche sul traffico che risulta già congestionato poichè la strada è stata chiusa per permettere i soccorsi. I due uomini hanno 30 e 40 anni. Nessuno dei due dovrebbe essere in pericolo di vita, sono stati entrambi trasportati all'ospedale Sant'Anna. La strada è stata riaperta intorno alle 17.35.

Articolo in aggiornamento.