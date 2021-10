Como, autobus si scontra con un'auto in via Varesina

È accaduto questa mattina 19 ottobre poco dopo le 8.30. In via Varesina, incrocio con via Badone un bus si è scontrato con un'auto. I passeggeri sono stati fatti scendere e dalle prime testimonianze e immagini ricevute non sembrerebbero esserci feriti gravi ma attendiamo le informazioni degli organi competenti anche per comprendere la dinamica dell'incidente.

