Terribile scontro frontale tra due auto: ferito un 39enne di Mariano Comense

Il terribile scontro frontale è avvenuto ieri sera 5 marzo a Cinisello Balsamo in via Valtellina intorno alle 20.30. Un 39enne di Mariano Comense a bordo di una Peugeot 208 per cause ancora da accertare si è scontarto con un Range Rover con un 35enne di Redecesio (Segrate) che viaggiava con la moglie.

La dinamica per capire chi dei due ha invaso la corsia opposta è in fase di accertamento. Sul posto due ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale di Cinisello. I primi a intervenire una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Sesto San Giovanni che era in transito e hanno prestato loro i primi soccorsi. L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze, una in codice verde e una in codice giallo.