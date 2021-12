Ciclista investito a Cantù: è grave

Grave incidente a Cantù intorno alle ore 11.30 dell'11 dicembre 2021. Un ciclista di 61 anni è stato investito da un'auto in via Mameli, all'altezza del civico 14. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza, da un'automedica e dall'elisoccorso del 118 di Como. E' stato trasportato d'urgenza in volo all'ospedale di Lecco. Il 61enne è residente a Figino Serenza mentre la persona alla guida dell'auto che lo ha travolto è di Lentate sul Seveso. Sul posto è intervenutala polizia locale di Cantù per i rilievi che serviranno a stabilire la dinamica e quindi le responsabilità di quanto accaduto. Il ciclista si trova in rianimazione ed è in gravi condizioni.