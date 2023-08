Canzo, auto contro un cancello: 4 feriti

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina 27 agosto a Canzo sulla Sp 41 per un incidente che ha visto coinvolta, secondo le prime informazioni ricevute, una sola macchina che, per motivi che stabiliranno i carabinieri, è uscita di strada finendo contro un muro-cancello. L'incidente è avvenuto intorno alle 6.30 e sono state coinvolte 4 persone tra i 22 e i 38 anni. Tre di loro sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo.