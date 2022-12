Cantù, investito un pedone: è gravissimo

Brutto incidente nel giorno di Natale a Cantù in corso Unità d'Italia. Una donna di 80 anni è stata investito poco dopo le 11.40. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente su cui indagano i carabinieri. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) segnala il fatto come codice rosso. L'elisoccorso è decollato da Como Villa Guardia e dovrebbe trasportare il ferito in ospedale. Intervenute anche due ambulanze. In aggiornamento.