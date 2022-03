Canton Ticino, incidente per un motociclista italiano di 93 anni: ricoverato in ospedale

Oggi, 23 marzo, poco dopo le 10 del mattino in via San Gottardo a Coldrerio c'è è stato un incidente stradale. In base a una prima ricostruzione, un 93enne cittadino italiano residente nel Mendrisiotto circolava in sella a una moto in direzione Mendrisio. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, giunto all'altezza di via Dossello ha urtato il bordo del marciapiede perdendo il controllo del mezzo, per poi cadere a terra. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del Servizio Ambulanza Mendrisiotto (SAM) che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato il 93enne in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, l'uomo ha riportato ferite di una certa gravità, non tali da metterne in pericolo la vita.