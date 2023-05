Cadono con lo scooter: gravissima una 17enne di Cantù

Ha battuto violentemente la testa ed è andata in coma. Si trova ricoverata in condizioni disperate all'ospedale Niguarda di Milano la ragazza di 17 anni di Cantù rimasta coinvolta nella caduta dallo scooter nella notte a Seregno. Alla guida del motorino c'era un ragazzo di 16 anni di Desio. Sembra che i due giovani si fossero conosciuti quella stessa sera. Erano andati a mangiare un panino al McDonald's di Verano Brianza e stavano tornando dagli amici quando poco prima delle ore 2 il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter. L'incidente è avvenuto in via Alberto da Giussano. La ragazza ha perso subito conoscenza nonostante indossasse il casco ed è stata trasportata in codice rosso al Niguarda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno. A loro spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Al momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti.