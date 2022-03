Brenna, si ribalta con l'auto: quasi illeso il 22enne alla guida

A Brenna, poco prima delle 18 in via Olgelasca un'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata. Inizialmente indicato come codice rosso, i soccorsi giunti sul posto (un'ambulanza della Croce Rossa) hanno constatato che il 22enne alla guida della macchina era pressochè illeso. È stato comunque portato in codice verde all'ospedale di Cantù per i dovuti controlli. Presenti anche i vigili del Fuoco e i carabinieri di Cantù. Non sono note le dinamiche dell'incidente.