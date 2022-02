Precipita con la bici giù dal ponticello: ferito un giovane 20enne

Poco prima delle 20 di oggi 1° febbario un ragazzo di 20 anni a Bene Lario, mentre tornava a casa con la sua bicicletta è caduto precipitando rovinosamente giù dal ponticello. Sul posto sono arrivati tempestivamente in codice rosso (diventato poi giallo) i vigili del Fuoco, un'auto della guardia medica e l'ambulanza della Croce Azzurra. Il giovane è stato recuperato e portato in codice giallo all'ospedale. Sul posto anche il soccorso alpino e speleologico del Cnsas XIX Delegazione Lariana. Nonostante le brutte ferite riportate il 20 enne non sarebbe in pericolo di vita. Non sono ancora chiare le dinamiche della caduta. Presenti i carabinieri di Menaggio.