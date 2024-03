Tamponamento a Como tra auto e bus: annullata la corsa della linea 7

Disagi in centro città per un lieve tamponamento avvenuto tra un'auto e un autobus della linea 7 Sagnino. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 9 del mattino di martedì 26 marzo 2024, in viale Lecco, all'altezza dell'intersezione con via Perlasca. Nessuno dei passeggeri del pullman e nessuna delle persone a bordo dell'auto (compreso un bimbo) sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale per i rilievi del sinistro stradale. I passeggeri del mezzo sono stati fatti scendere e la corsa è stata soppressa. Il mezzo è rimasto accostato con le quattro frecce occupando di fatto una corsia per tutto il tempo necessario ai rilievi da parte dei vigili. Questo ha causato lievi disagi alla viabilità.