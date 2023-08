Statale 36, auto ribaltata: soccorso un ragazzo di 23 anni

Auto ribaltata sulla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga oggi lunedì 28 agosto. Erano circa le 13.30 quando, per motivi e dinamiche ancora da stabilire, il veicolo di è ribaltato all'altezza dell'uscita per Dervio/Valvarrone, in direzione nord, all'interno del territorio comunale di Dervio. La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha contattato la Soreu dei Laghi, che ha inviato su posto una squadra del Soccorso Bellanese in codice rosso, mentre i rilievi sono stati affidati al personale della polstrada di Bellano. Il ripristino della carreggiata, semi allagata a causa delle forti piogge che stanno colpendo il Lecchese da tutta la giornata, è di competenza dei tecnici di Anas.

Il giovane è stato estratto dall'auto dai pompieri del distaccamento di Bellano e affidato alle cure dei sanitari. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.