Si ribalta con l'auto: i vigili del fuoco estraggono 77enne dalle lamiere

Intervento di soccorso tecnico urgente questa mattina alle 10 in Montemezzo sulla Sp1 per un'auto che si è ribaltata. La persona al suo interno è stata estratta dai vigili del fuoco di Dongo intervenuti con i colleghi di Morbegno. In posto elisoccorso Areu 118 e Lariosoccorso di Dongo. Inizialmente l'incidente è stato segnalato come codice rosso ma dopo le prime visite sei soccorritori il 77enne è risultato non aver riportato ferite gravi. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Gravedona per dei controlli. Sul posto erano arrivate due ambulanze e anche l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri di Maneggio per ricostruire le dinamiche del sinistro.