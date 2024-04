Incidente a Erba con auto ribaltata: ferito l'uomo alla guida

Incidente in corso 25 aprile a Erba oggi pomeriggio 12 aprile intorno alle 18. Sono ancora pochissime le informazioni in merito. Si sa che un'auto si è ribaltata e che i soccorsi sono partiti in codice rosso anche se fortunatamente, dopo le prime cure dei soccorritori intervenuti, l'uomo di 54 anni (il conducente) non sarebbe in pericolo di vita. Coinvolta anche una donna di 45 anni, le dinamiche sono in fase di ricostruzione. Sul posto anche i carabinieri. In aggiornamento.