Terribile scontro auto moto sulla provinciale: gravissimo il centauro

Terribile incidente tra auto e moto oggi 12 aprile intorno alle 16 sulla provinciale (Sp 639) nel territorio comunale di Albavilla. Il centauro ferito, un 34enne, è stato soccorso e trasportato dai sanitari del 118 con l'elicottero all'ospedale di Varese in codice rosso. I vigili del fuoco stanno procedendo alla messa in sicurezza dello scenario del sinistro e la strada è stata chiusa per i rilievi del caso.

Sul posto anche la polizia Locale, l'automedica e un'ambulanza che si sta occupando dell'uomo a bordo dell'auto che avrebbe riportato solo lievi ferite. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in zona. In aggiornamento.