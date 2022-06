Incidente a Cantù poco dopole ore 18.30 del 15 giugno 2022. Due auto si sono scontrate in via Colombo. Una delle due auto a causa dell'incidente si è ribaltata. Due le persone soccorse: un uomo di 39 anni e una donna di 44 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Nessuno è rimasto ferito in modo grave.