Auto in fiamme sulla Ss36: caos traffico

Intervento poco prima delle 8 per l'incendio di un'auto a seguito di un tamponamento, sulla 36 in direzione in direzione Lecco-Como all'altezza di Desiosud. Sul posto è stata inviata l'autopompa del distaccamento di Seregno.

Dalle prime informazioni raccolte dai colleghi di MonzaToday ci sarebbe stato prima un tamponamento poi l'auto che ha preso fuoco. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto l'autopompa dei vigili del fuoco del distaccamento di Seregno, gli agenti della Polstrada e l'ambulanza inviata da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) in codice giallo. La persona coinvolta, una ragazza di 28 anni, non ha riportato gravi ferite e non è stato necessario neppure il trasferimento in ospedale.

Il traffico ha subito pesanti ripercussioni.