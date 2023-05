Auto si schianta contro un albero: grande spavento per due ragazzi di 18 e 19 anni

Un'auto con a bordo due ragazzi giovanissimi di 18 e 19 anni a Canzo si è schiantata contro un albero. Erano circa le 16.30 di oggi giovedì 11 maggio quando sono intervenuti in viale Rimembranze i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 del Lariosoccorso di Erba che ha trasportato uno dei due ragazzi all'ospedale Fatebenefratelli a Erba. Il giovane ha riportato fortunatamente solo lievi ferite e non è in pericolo di vita. Saranno i carabinieri a dover ricostruire le dinamiche del sinistro che non sono ancora state rese note. Non risultano essere stati coinvolti altri veicoli.