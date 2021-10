Argegno, incidente di notte sulla Regina: ferita 22enne

Erano circa le 2 quando sulla Regina nei pressi della diramazione per la SP13 della Valle Intelvi nel comune di Argegno un'auto guidata da una ragazza di 22 anni è andata completamente fuori strada, sbattendo contro il muro di un edificio. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, l'automedica e un'ambulanza che ha portato la giovane in codice giallo all'ospedale di Gravedona dove è arrivata alla 3.57 di notte. Sul posto anche i carabinieri di Menaggio per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. La ragazza non è in pericolo di vita.