Albese, violento scontro tra auto e moto: feriti un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 19

Erano le 16.04 di oggi, 31 gennaio, quando ad Albese con Cassano, in viale Lombardia, è stato segnalato un brutto incidente che ha visto lo scontrarsi di un'auto e di una moto. Feriti, in codice giallo (quindi, sembrerebbe, non in pericolo di vita ma comunque in maniera abbastanza seria) un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 19. Sul posto tre ambulanze. Una si è già recata, sempre in codice giallo, al Sant'Anna. L'incidente è stato inizialmente segnalato come codice rosso, ma ancora non si conoscono i dettagli sull'accaduto. I carabinieri di Como, intervenuti sul posto, stanno ricostruendo le dinamiche dell'impatto.

In aggiornamento.