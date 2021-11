Albavilla, scontro tra due auto in via Molinara: due feriti

Ieri 31 ottobre a Albavilla due auto che viaggiavano in via Molinara si sono scontrate frontalmente. Erano circa le 18. Feriti un uomo di 69 anni e uno di 46 che sono stati portati al Sant'Anna di Como in codice giallo uno e verde l'altro. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e i carabinieri per cercare di ricostruire le dinamiche del fatto.