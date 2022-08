Albavilla, cade con la bicicletta: codice rosso per un 64enne

Brutta caduta dalla bicicletta oggi 17 agosto a Albavilla per un uomo di 64 anni. Non si conoscono ancora le cause e le dinamiche dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri di Como. L'uomo era in via Monti, vicino al civico numero 5 intorno alle 14 quando, per motivi da stabilire, ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente al suolo procurandosi gravi ferite. I soccorsi sono arrivati in codice rosso e l'uomo è stato portato dall'elicottero decollato da Villa Guardia all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le sue condizioni sembrerebbero molto gravi. In aggiornamento.