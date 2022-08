Albavilla, all'alba si schianta contro un cancello

Erano circa le 6.15 di oggi domenica 7 agosto quando un'auto fuori controllo si è schiantata contro un cancello a Albavilla in via Brianza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Como e i soccorsi del 118: fortunatamente il giovane di 20 anni alla guida non avrebbe riportato ferite gravi ma è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale Fatebenefratelli di Erba per dei controlli. Ai carabinieri il compito di stabilire le dinamiche del sinistro.