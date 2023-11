Scontro tra due auto sulla Regina, atterra l'elisoccorso: due feriti

Scontro tra due auto oggi pomeriggio 22 novembre alle 14.39 sulla statale Regina nel comune di San Siro. I soccorsi Areu (Agenzia Regionale emergenze urgenze) sono scattati in codice rosso. Sul posto l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia, due ambulanze e l'auto medica. Dopo essere stati visitati sul posto i due feriti, un uomo di 61 anni e una donna di 76 sono stati portati all'ospedale uno San Gerardo di Monza in elicottero e l'altro a Gravedona, entrambi in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Menaggio che ricostruiranno la dinamica del sinistro. Per permettere i soccorsi si sono create lunghe colonne in entrambe le direzioni, smaltite solo dopo le 16.