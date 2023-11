Ragazza di 16 anni investita a Turate. Elisoccorso in volo

Una ragazza di 16 anni è stata investita in piazza Volta a Turate. Erano le 16.25 di oggi mercoledì 22 novembre quando la giovane è stata travolta dall'auto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi ed è arrivato l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia oltre all'ambulanza della Croce Azzurra. Secondo le primissime informazioni la ragazza non sarebbe in pericolo di vita ma si attendono comunicazioni ufficiali. Alla polizia Locale il compito di stabilire le dinamiche del sinistro.

In aggiornamento.