Sorico, tragico incidente in via Regina: morto un uomo

Incidente mortale ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.30 a Sorico, in via Regina. Per motivi ancora da stabilire un auto è finita fuori strada andando a sbattere contro un muro. L'impatto violentissimo non ha dato scampo al conducente un uomo di 51 anni che, nonostante i soccorsi del 118 prontamente giunti sul posto (Croce Rossa e auto medica) è deceduto. Giunti anche i vigili del Fuoco e i carabinieri di Menaggio.