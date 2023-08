Scontro tra auto a Longone al Segrino: 2 feriti

Schianto tra auto a Longone al Segrino poco prima delle ore 18 del 30 agosto 2023. Due vetture si sono scontrate lungo la SP41. L'incidente inizialmente è apparso molto grave. I mezzi di soccorso sono accorsi in codice rosso. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Verde di Bosisio Parini e del Lario soccorso di Erba, oltre a un'automedica. Due le persone coinvolte, tra le quali un ragazzo di 24 anni. Nessuno dei due, nonostante la violenza dell'impatto, sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada.