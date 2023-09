È morto un uomo nell'incendio dell'appartamento in piazza Duomo

Questa mattina 26 settembre intorno alle 9 è scoppiato un incendio in un appartamento in piazza Duomo a Como. La colonna di fumo era visibile a molti chilometri di distanza e sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco.

All'interno dell'edificio in fiamme ha perso la vita un uomo, si tratterebbe (ma si attendono conferme) di un senza tetto di origine francese. È stata invece salvata una donna disabile. Sembrerebbe che le fiamme si siano generate in un locale, con ogni probabilità un magazzino commerciale, al piano terra.

Sul posto i soccorsi del 118, i carabinieri e polizia di Stato. Sono ancora da chiarire le dinamiche del tragico evento. Nel frattempo piazza Domo è stata chiusa fino ai Portici Plinio per permettere il transito dei soccorsi dei pompieri. Evacuate le case adiacenti e (per ora) chiusi anche i negozi Coin e il supermercato Carrefour. L'incendio ha avvolto anche la parte retrostante del civico 18 in Piazza Duomo dove c'è la redazione di ComoZero, cui esprimiamo tutta la nostra solidarietà.

Articolo in aggiornamento.