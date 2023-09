Como, è un clochard di 78 anni il morto nell'incendio in piazza Duomo

È un clochard di 78 anni l'uomo che oggi martedì 26 settembre ha perso la vita nell'incendio che ha coinvolto un palazzo in piazza Duomo a Como. Non sarebbe stata la prima volta che trascorreva la notte lì, in una sorta di magazzino nel retro della Coin. Quella era la "sua zona" e potrebbe essere proprio l'uomo che solo poche settimane fa (qui la storia) aveva cenato in un noto ristorante della piazza andando via senza pagare e nascondendosi proprio in quello stabile, esattamente dove stamattina è scoppiato il terribile incendio. Tutto sembrerebbe ricondurre a lui, soprattutto l'abitudine di dormire e rifugiarsi in quel posto, anche se per la conferma ufficiale e l'identificazione bisognerà attendere l'esito degli esami del medico legale. Il corpo d'altronde, essendo completamente carbonizzato, è irriconoscibile. Dato che il luogo era pieno di scatoloni, la scintilla che avrebbe fatto scoppiare l'incendio potrebbe essere derivata da una sigaretta o una candela accesa per la notte oppure un apparecchio elettrico per scaldarsi. Le indagini sono in corso e chiariranno ogni aspetto.

A dare l'allarme questa mattina sono state tre turiste polacche ospiti del b&b al secondo piano, urlando ancora in pigiama per richiamare l'attenzione.