7 buone abitudini per la casa: cambio stagione e pulizie di primavera

La primavera è la stagione del rinnovamento e della rinascita, la natura si risveglia dopo i mesi invernali e si prepara a ricominciare con una nuova energia. Anche per la nostra casa si tratta di un momento di transizione, è un fenomeno naturale, tradizionalmente chiamato “pulizie di primavera”, ovvero una serie di pratiche di riordino e pulizie che viene messo in atto quando salutiamo la stagione fredda, approfittando del cambio armadi.

Per un’operazione riordino e pulizia di successo, gli esperti di Dalfilo, startup innovativa che rivoluziona il settore della biancheria per la casa, rendendo accessibile a tutti prodotti artigianali e italiani di alta qualità, creando un canale diretto artigiano-cliente, hanno selezionato alcune attività imprescindibili e ci raccontano perché fanno bene alla casa e alle persone che la abitano.

7 pratiche per il cambio stagione e le pulizie di primavera

1. Lavare la biancheria a fondo

È arrivato il momento di dedicare più tempo al lavaggio della biancheria della casa. Lavatrici con programmi più lunghi in modalità eco, lasciare i capi a bagno in acqua fredda con una goccia di sapone, e poi stendere all’esterno in modo che prendano aria. Le giornate più lunghe ci permettono di dedicare maggior tempo alla cura delle lenzuola e degli asciugamani e dei capi più laboriosi: infatti è il momento perfetto per provare ad eliminare l’odore di umido dalla biancheria del bagno o per lavare i piumoni.

2. Cambio armadi

Un classico di primavera, nonché una necessità per il cambio stagione. Il cambio di temperatura richiede ovviamente un cambio nel nostro outfit. Inoltre, possiamo procedere con il lavaggio dei capi più pesanti, complice l’arrivo del primo caldo, così da riporre tutto pulito negli armadi in attesa del prossimo inverno.

3. Decluttering

Non c’è momento migliore per procedere a un sano lavoro di decluttering. Visto che ci troviamo già con gli armadi in modalità cambio, sarà facile selezionare i capi che non indossiamo più ed eliminarli, regalandoli, vendendoli oppure, se ormai non hanno futuro, buttandoli.

4. Riorganizzare

Una volta terminato il lavoro di svuotamento e di decluttering, è relativamente facile riorganizzare gli spazi. Quando gli armadi sono vuoti infatti, possiamo ricominciare da zero ed eliminare tutto il disordine che si è accumulato nei mesi precedenti.

5. Profumare

Armadi, mobili, ambienti. La primavera è il momento della fioritura, portiamo questo concetto all’interno della nostra casa in modo naturale. Con l’aiuto di oli, essenze e fiori freschi e fiori secchi, sarà un vero piacere creare potpourri e profumi per la casa, gli armadi e la biancheria.

6. Dispensa e frigorifero

Dedicare una giornata a pulire a fondo la cucina, includendo dispensa e frigorifero, ci permette di capire a che punto sono le nostre riserve ed eliminare tutto ciò che purtroppo è scaduto.

7. Vetri

Se durante l’inverno lavare i vetri è un lavoro ingrato perché possono sporcarsi da un momento all’altro a causa di temporali più o meno improvvisi, in primavera diventa invece un vero e proprio piacere godere della vista limpida dalle finestre.

7 motivi per cui le pulizie di primavera fanno bene alla casa e alle persone

1. Piccoli piaceri quotidiani

Dormire in lenzuola fresche e profumate e asciugarsi con salviette che sanno di pulite sono tra i piaceri più semplici e autentici, ideali per iniziare e chiudere la giornata con una coccola di benessere.

2. Voglia di cambiare

Quando si arriva alla fine di una stagione, si ha sempre voglia di mettersi qualcosa di diverso, e aprire le scatole dei vestiti più leggeri è un po’ come fare shopping. Spesso sbucano fuori capi che non ricordavamo, oppure che ci avevano stancato e invece ora tornano ad essere di moda.

3. Il rinnovamento

Eliminare tutto il superfluo produce un immenso benessere per la psiche, talvolta è un atto terapeutico. La tendenza ad accumulare può infatti essere pericolosa, mentre fare pulizia a livello fisico è un valido aiuto per farla anche a livello mentale.

4. No stress

Un ambiente ordinato migliora l’umore, ci fa sentire più rilassati e aumenta la capacità di concentrazione e la produttività. Inoltre è uno stimolo alla creatività e alla socializzazione.

5. Freschezza

Anche i profumi contribuiscono alla sensazione di benessere globale. Infatti quando la casa è pulita è più accogliente, ed è un piacere trascorrervi del tempo e condividerlo con le persone care.

6. Mangiare bene

Avere il frigorifero e la dispensa ordinati e sotto controllo, evita gli sprechi alimentari e favorisce un’alimentazione più completa e sana. Inoltre, un frigorifero pulito e ben curato, è un elettrodomestico che potenzialmente dura di più.

7. Energia del sole

I vetri puliti permettono all’energia del sole di entrare in casa e darci la carica per affrontare la giornata allontanando lo stress. Il sole infatti è un elemento di positività, perché stimola la produzione di serotonina, ovvero l’ormone della felicità.