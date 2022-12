Tavola di Capodanno: la tovaglia giusta per pranzi e cene indimenticabili

Mancano pochi giorni a Capodanno e dalla lista delle decorazioni per la tavola abbiamo spuntato tutto. Un momento! Abbiamo dimenticato la cosa più importante: la tovaglia!

Quelle che abbiamo nell'armadio non sono all'altezza della cena di San Silvestro? Niente paura. Abbiamo preparato una piccola guida alle migliori tovaglie per stupire amici e parenti senza rinunciare all'eleganza.

Tovaglia con stelle di Natale

Il rosso è il colore del Natale e non ci può essere tavola che si rispetti senza questa tonalità! Per entrare in pieno nello spirito del periodo e festeggiare al meglio il Capodanno, il design semplice ed elegante di questa tovaglia è la scelta giusta. Il modello è arricchito da stelle e decorazioni in stile natalizio, per regalare un tocco di luce alla tavola, possiamo decidere di usarla al contrario e inondare la cena del 31 di oro. Se abbiamo bambini o amici pasticcioni niente paura, il modello antimacchia resiste agli ospiti più vivaci e maldestri.

Pro. La tovaglia è adatta alla tavola di capodanno.

Contro. Non sono inclusi i tovaglioli.

Tovaglia con paesaggio innevato

Paesaggi, alberi innevati e luci soffuse sono i temi natalizi a cui non possiamo resistere? Allora questa tovaglia sarà perfetta per accompagnarci durante il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno. Il modello a fondo beige è arricchito da deliziose decorazioni come il villaggio con case e alberi ricoperti di neve che conquisteranno sia i grandi che i piccini. La tovaglia realizzata in cotone, è facile da lavare in lavatrice anche a 40° per averla sempre pulita e pronta all'uso durante tutte le feste natalizie.

Pro. Il cotone è morbido e liscio al tatto.

Contro. Il tessuto è un po' sottile.

Tovaglia Dolce Natale

Per ricreare la perfetta atmosfera natalizia, la tovaglia Dolce Natale è ideale per decorare la nostra tavola delle feste con uno stile impeccabile ed elegante. Il modello in puro cotone, è arricchito da dettagli raffinati, come gli angeli e il vischio che regaleranno un tocco magico alla cena del 31. La tovaglia pensata per una tavola da 12 posti è grande e perfetta per le feste in famiglia grazie alle dimensioni 150 x 250 cm, facile da lavare in lavatrice fino a 30°, può essere asciugata anche nell'asciugatrice a bassa temperatura.

Tovaglia tessuto Oxford

Perfetta per Capodanno, la tovaglia può essere utilizzata per impreziosire la tavola in sala da pranzo, cucina, soggiorno grazie al colore rosso, ideale per gli amanti dello stile classico. Il modello disponibile in differenti nuance come bianco e beige per una tovaglia tradizionale, ma anche grigia e gialla per dare un tocco in più ai pranzi in famiglia, è adatta ad ogni occasione. Il tessuto leggermente impermeabile protegge il tavolo dagli ospiti più esuberanti e può essere lavata facilmente in lavatrice fino a 30° C.

Pro. Il tessuto è resistente e impermeabile.

Contro. Per alcuni clienti il tessuto non è molto coprente.

Tovaglia con disegni rossi

Le decorazioni non sono mai abbastanza, se non vogliamo rinunciarci neanche sulla tavola di Capodanno, questo modello fa al caso nostro. Palline, alberelli e stelle di Natale rigorosamente in rosso risaltano sulla tovaglia a fondo grigio arricchita da punti luce per un effetto super brillante. Disponibile in differenti dimensioni fino ad arrivare a ricoprire una tavola da 24 persone, il modello rende l'atmosfera elegante e raffinata e stupirà di sicuro i nostri ospiti.

Pro. La tovaglia è allegra e ben fatta.

Contro. Non ci sono i tovaglioli abbinati.

Runner con motivo natalizio

Il Capodanno deve essere festeggiato al meglio, questo vuol dire che bisogna munirsi di tutte quelle decorazioni immancabili durante la notte di San Silvestro come ad esempio stelle, alberi, fiocchi di neve e cuori. Il runner nel classico color rosso e bianco, renderà la notte del 31 brillante e scintillante e se vogliamo dare un tocco in più, possiamo scegliere in abbinamento una tovaglia nella versione bianca. Il modello versatile, può essere regolato in base alle necessità ed è sufficiente per un tavolo da 170 cm.

Pro. Il prodotto è bello e di qualità.

Contro. Per alcuni utenti i colori non sono brillanti.

Tovaglia con scritta

Leggero e pratico: il set formato da tovaglia in plastica, palloncini, tovaglioli e posate, è perfetto per festeggiare in allegria la notte del 31 dicembre. Il modello a stampa con stelline dorate su fondo bianco, ha i laterali completati da due fasce sul nero, la scritta "New Year" e simpatici simboli per festeggiare al meglio il Capodanno come spumante, regali, cappellini e fuochi d'artificio. Adatta ad un tavolo di 2,78 cm basta un panno umido per farla tornare come nuova.

Tovaglia a quadretti

Se amiamo la stampa a quadri e vogliamo ricreare una tavola di Capodanno in stile classico, allora questo modello fa al caso nostro. Realizzata in tessuto di qualità resistente e durevole è disponibile sia in rosso e nero, perfetta durante il periodo natalizio, sia in bianco e nero o bianco e rosso per utilizzarla in ogni occasione. Facile da lavare in lavatrice a basse temperature, la tovaglia completerà e darà un tocco in più ad ogni tavola, da quella di Capodanno a quella di tutti i giorni.

Pro. La tovaglia è bella e di grande effetto.

Contro. Per alcuni utenti il materiale è un po' leggero.

