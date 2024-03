In centro storico apre ConfoCity, la catena di arredo e decorazioni per la casa

Ha aperto oggi in via Rubini a Como il quarto punto vendita della catena ConfoCity, negozi più piccoli e vicini ai centri città di Conforama, pensati per comprendere meglio i clienti e fornire loro soluzioni personalizzate. I punti vendita celebrano il puro stile italiano, mostrando una selezione rappresentativa di arredamento di alta qualità e garantendo il supporto di arredatori professionisti per soluzioni su misura, grazie a servizi di progettazione completi.

Conforama Italia offre una vasta gamma di prodotti di arredamento per creare la casa dei tuoi sogni e viverla al meglio. Con 19 punti vendita Conforma, 4 punti vendita ConfoCity oltre al negozio online, La selezione di prodotti comprende e completa tutto ciò di cui hai bisogno per arredare la tua casa, dalla camera da letto al salotto, dalla cucina al bagno e al giardino oltre a divani, tavoli, sedie, letti, armadi e molto altri complementi e decorazioni.

Gli orari

Dal lunedì al venerdì

10:00 – 13:30 / 15:30 – 19:30

Sabato e domenica

Dalle 10:00 alle 19:30