Piante, fiori e arredo: i migliori garden center a Como e dintorni

Le piante e i fiori sono il miglior acquisto per abbellire e decorare la propria casa e il proprio terrazzo. Portano colore e poesia, e diventano una componente d'arredo sempre più irrinunciabile per vivere immersi nella natura anche quando si è a casa. Trasmettono relax, creano atmosfera e migliorano e la qualità della vita. Accanto alla vasta disponibilità di fiori freschi e piante, in alcuni garden center comaschi a si trova anche un’ampia scelta di componenti d'arredo per esterno. Ecco qualche suggerimento.

Dove rivolgersi a Como e dintorni

Maspes Piante e Fiori

Via Leoni, 2

Como

Cip Garden

Via Varesina, 279

Como

Bruni Outdoor

Via Provinciale, 73

Tavernerio

Tago Giardino e Casa

Via Liancourt, 15

Olgiate Comasco - Como

Molteni Garden

Via Baraggia, 20

Albese Con Cassano - Como

Garden Bedetti

Via Genoca, 2

Cantù